Pascaline CHANTOIS

Ma formation en statistique avec une double compétence en informatique m'a permis d'évoluer sur diverses parties de la statistique.

Notamment le travail sur des bases de données, l'analyse de données, le marketing opérationnel, les diverses aspects de la création d'un produit d'assurance.

Mais aussi la partie comptabilité technique d'une société, en collaboration avec la comptabilité générale, notamment l'évaluation du chiffre d'affaires ou le calcul de diverses provisions.



J'aime le travail en équipe et je m'intègre très facilement.

Le changement ne me fait pas peur. Je suis prête à me former afin d’acquérir de nouvelles expériences et ainsi mettre en application mes compétences professionnelles déjà acquises.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Statistiques

Assurance

VBA

SAS

Excel

Contrôle de gestion

Management