Patrice BEAU

J'ai travaillé dans le secteur de la pharmacie durant plus de dix ans en tant qu'ataché commercial,

sur le secteur centre ouest.

depuis juin 2009, je me suis lancé en tant qu'Agent pour une société basé dans le Sud pour qui je commercialise du granits, marbres, ardoises,et autres produits spécifiques auprès de marbriers funéraires, architectes et décorateurs intérieur sur la région centre, île de france, bretagne.

je viens d'étoffer mon portefeuille avec une carte d'un granitier du tarn, leader dans son domaine.