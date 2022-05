Patrice BEAU

Mon travail rigoureux et mon dynamisme m’ont permis d’évoluer et de gérer plusieurs postes importants au sein d’une même entreprise de 100 personnes dans le domaine de l’industriel.



Mes principales responsabilités :

§ Manager d’équipes dans les domaines suivants :

§ Achats, négociations et relations Fournisseurs,

§ Approvisionnement, commandes et suivis du stock matières premières et produits finis

§ Logistique, avec le suivi des expéditions, du carnet de commande et de leurs délais et . relations transporteurs.

§ Production, lancement OF, planification et contrôle

§ Dessinateur concepteur Bureau d’Etude des produits spéciaux.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Négociation

Relationnel

Technique

Microsoft Office