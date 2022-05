Patrice BEAUDOIN

Spécialiste Maintien de la Condition Opérationnelle dans l'Armée de l'Air en "équipement sécurité-sauvetage" et '"armement opérationnel".

Les deux spécialités sont très vastes et m'ont permis de travailler dans des domaines et sur des équipements variés, en et hors métropole.

Leader à 25 ans puis sous-chef de service, le management et la coordination multidisciplinaire sont l'apanage de la polyvalence militaire.

Tâches annexes en QSE, sécurité incendie, sécurité pyrotechnique, transport ADR, ...

Mon dernier poste d'agent de maîtrise m'a permis d'approfondir mes compétences en RH et veille réglementaire.



Après 25 ans d'activité, j'ai travaillé dans les secteurs agro-alimentaire, maintenance hélicoptères, automobile, médical, vins et spiritueux.

Le plus souvent dans un secteur technique, en relation multi-service, rôle transverse, relations fournisseurs et assureurs, veille réglementaire,...



Plusieurs casquettes dans le milieu rugbistique en France et au Sénégal.



Mes compétences :

Bonne présentation

Conscience professionnelle

Dextérité

Esprit d'analyse

Méthodologie

Minutie

Organisation

Ponctualité

Pragmatisme

Présentation

Rigueur

Conflict Resolution

Audit

Internal Audit