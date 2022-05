Patrice BEGNIS

Je suis consultant en gestion de projets et j’interviens directement pour le compte des clients d’Altran (AREVA T&D, SIEMENS T&D, SIEMENS MT, PSA, CNES…). Ces projets à forts enjeux m’ont conduit partout en France et à l’international (Chine, Qatar, Afrique du Sud, Guyane).



J'aime ce travail qui demande de grandes qualités d'adaptation et de travail en équipe.



Je parle anglais et commence à pouvoir communiquer en chinois



Mes compétences :

Automobile

Bâtiment

Chine

Commissioning

Energie

Gestion de projets

Organisation

Organisation chantier

Pilotage

Pilotage de Fournisseurs

Planification