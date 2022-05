Patrice BÉRANGER

GESTION DE PROJET :



- Analyse des besoins

- Rédaction de cahier des charges

- Chiffrage de la solution

- Méthode agile SCRUM

- Gestion de la qualité : tests unitaires, code review, gestion du code source (git/perforce/etc.)

- Relation client / suivi de projet



MARKETING / ACTION CO. :



- Création d’entreprise/business plan orienté B2B

- Expertise du marché des applications mobiles (comportement des utilisateurs, spécificités des plateformes iOs/Android, particularités smartphones/tablettes)

- Démarchage client

- Mise en place d’offres commerciales

- Veille informationnelle mobile permanente

- Rédaction d’articles informationnels



INGÉNIERIE LOGICIELLE :



- Conception des architectures

- Choix technologiques pour solutions mobiles

- Expertise sur de nombreuses librairies open source orientées mobile

- Élaboration d'un Back-End permettant aux clients la gestion de contenu (Rest/Json)

- Design technique

- Rédaction spécifications techniques

- Intérêt marqué pour l'ergonomie et le design mobile



DÉVELOPPEMENT

- Veille technologique permanente



• Expertise développement natif :

- Autoformation ObjectiveC/iOs SDK (Stanford University e-learning)

- Autoformation Android SDK

- Architecture Rest/Json

- Technologie SITRA (SI touristique Rhône-Alpes)



• Multiplateforme :

- Mobile : PhoneGap/JqueryMobile/ PlayN/Sencha/AdobeAir

- Web : HTML / CSS / JS

- Publication mobile Adobe : Adobe Digital Publishing



AUTRES EXPERTISES

- Environnement : Xcode, Eclipse, Visual

- Support technique

- Veille et formation avancée des collaborateurs à l'outil Perforce (Gestion de versions)

- langages : C/C++ , Objective C, Java, C#, ActionScript, PHP, JavaScript

- Base de données : MySQL / SQLite / Oracle

- Rendu 3D : Shaders Hlsl/Glsl, animation, préparation des données



