Patrice BERNARD

Je suis activement à la recherche d’un poste de responsable administratif et financier basé sur Bordeaux CUB me permettant d’établir durablement un plan de carrière dynamisant au sein d’une structure en pleine évolution.

De formation initiale supérieure acquise en cabinets d'expertises (Niveau III équivalence BTS gestion) et perfectionnée en centre de formation supérieure cadre (Niveau II MSTCF), j'ai su démontrer lors de mon riche parcours professionnel mes qualités managériales et relationnelles dans des contextes très diversifiés et exigeants.

Mon expérience professionnelle dans divers secteurs d’activités (Négoce, BTP, Services, Vins et spiritueux) et ma réelle adaptabilité me permettent de prendre en charge en toute autonomie des travaux diversifiés ou mon sens des responsabilités et mon implication tant dans l’organisation que dans l’optimisation du service seront sollicités.

Organisé, rigoureux et pragmatique, homme de terrain valorisant le travail en équipe, je pourrai lors d'un entretien de présentation réciproque vous exposer plus en détail la diversité des responsabilités que j'ai assumées.





Mes compétences :

Administration

Administration RH

Administratives

API

Contrôle de gestion

Coordination

ERP

Management

Management fonctionnel

Microsoft SQL

Paie

Pégase

Pégase 3

Sage

Supervision

Sage Accounting Software

SQL

SAP

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Excel

Audit

Gestion

Finance

Reporting

Budgétisation

Comptabilité