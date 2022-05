Patrice BERSANI

Spécialiste depuis 1993 de l'intégration de technologies innovantes dans les domaines de la muséographie et de l'audiovisuel du numérique et de l'IOT.



J'ai géré des équipes complètes sur des projets d'envergure au niveau national et européen.



J'accompagne aujourd'hui des entreprises et des collectivités dans leur transition numérique et énergétique et les aide à construire leur positionnement dans la chaîne de valeur de l'IoT, de la Smart City et des plateformes de services.



L'analyse du besoin, la définition du périmètre fonctionnel du client sont traités au travers d'ateliers de co-conception et de design thinking.



Mes compétences :

Encadrement

Encadrement technique

Gestion de projet

Innovation

Management

Technique

Veille

Veille technologique

Audiovisuel multimédia

Intelligent Building

Ingénierie d'usages

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Design de service