Patrice BIGOT

25 années d'expérience (18 au niveau décisionnel) de la Gestion et du développement de projets et d'activités à travers les fonctions :

- Directionnelle (dirigeant de Sté 5 ans)

- Financière (compta, contrôle gestion, relat° Fin.)

- Administrative, juridique et gestion RH

- Développement commercial

m'ont permis d'acquérir autonomie, rigueur, adaptabilité et connaissance des problématiques de direction et de gestion.



Impliqué et bon communiquant, aimant l'analyse et le reporting ainsi que le travail en équipe et les challenges nouveaux de développement, je recherche actuellement un poste:

- de niveau directionnel ou stratégique permettant

de mettre en jeu des compétences d'audit,

d'analyse, de prospective et/ou d'organisation.



ou - une fonction opérationnelle avec encadrement.



Je suis disponible très rapidement, n'hésitez pas à me contacter

au 06 20 46 60 00



Mes compétences :

Administration

Commercial

Comptabilité

Développement commercial

Finance

Juridique

Ressources humaines

Gestion