Patrice BION

Ingénieur Informaticien, je suis actuellement en charge du poste de travail informatique de l'AFPA.





Fort d'une solide expérience dans des environnements de type éducation et administration, je me positionne aujourd'hui sur des postes d'ingénieur ou mon expertise dans les domaines de la télédiffusion applicative et de systèmes d'exploitations ainsi que du poste de travail dans sa généralité seront mises à profit.



Résumé de mes compétences techniques



Système d'exploitation

* Windows : XP - 7 - 2003 server - 2008/2008 R2 Server



Technologies / Produits

* System Center Configuration Manager 2007

* Wise Package Studio

* Active Directory 2008R2

* Symantec Endpoint Protection

* HyperV

* WDS

* WSUS