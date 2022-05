Patrice BLAISE

Nos compétences au service de nos clients :



1 - Le Conseil en Organisation du Patrimoine

Analyser votre situation sur le plan civil, patrimonial, fiscal, et successoral. En ressortir les constats et établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs (constitution, développement, jouissance, transmission…).



2 - Le Conseil en Investissement

En accord avec votre stratégie, nous sélectionnons les supports de placement et d’investissement avec objectivité et rigueur auprès des meilleurs acteurs du marché (établissements financiers, compagnies d’assurances, promoteurs immobiliers, gestionnaires de fonds…).



3 - Le Suivi Patrimonial

Afin d’optimiser la stratégie mise en place et d’assurer la pertinence de vos placements, nous nous engageons par contrat à veiller à leur bonne adaptation face aux évolutions du cadre législatif ou de vos choix de vie.







L’indépendance : un atout !



1 - La disponibilité et la proximité

Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible et à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle.

En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.



2 - L’obligation de conformité

En tant qu’adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de votre cabinet conseil afin de vous garantir un service de qualité.



3 - L’indépendance et l’objectivité

Nous disposons d’une large offre de supports et solutions d’investissements sélectionnés en toute indépendance et objectivité, sur tous les marchés et auprès de fournisseurs sérieux et reconnus.



Mes compétences :

Épargne

Immobilier

Investissement

Retraite

Succession

Assurance Vie

Courtage

Assurance Santé

Conseil

Conseil fiscal