Raphaël TRAPÉ

Le cabinet « Magnolia Finance »vous permettra de bénéficier d’un service adapté à votre profil. Quelque soit votre problématique patrimoniale, vous aurez accès à nos conseils indépendants de tout organisme financier.

Création ou valorisation d’un patrimoine, défiscalisation, retraite et revenu complémentaire, transmission et famille, notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos questions et mettre en place les solutions adéquates.

En inter professionnalité avec les hommes et femmes, du chiffre et du droit, « Magnolia Finance » vous apporte son expertise d’un point de vue global, économique, juridique et fiscal.



Mes compétences :

Banque privée

Assurance