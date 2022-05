Patrice BLANC

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2001 – 2010 Ingénieur DBA, Sté ACXIOM (Data & Géo Marketing)



Management de projet

-Analyse des processus de l’entreprise, compréhension des métiers et fonctionnements transversaux

-Coordination des demandes et besoins en outils informatiques (analyse statistique, intranet…)

-Recensement des problématiques métiers et des besoins clients

-Traduction des demandes clients en spécifications fonctionnelles



Architecture DBA

-Création et implémentation de bases de données multiples sous SQL et VB6(CRM, ERP, RH, Compta…)

-Définition et création de caractéristiques champs et tables

-Liaisons ODBC



Développement d’interfaces

-Conception et mise au point des interfaces utilisateurs

-Réalisation et développement de fonctionnalités

-Gestion des problématiques utilisateurs (60 personnes sur 3 sites)

(nouvelles fonctionnalités, évolutions, rectifications, corrections d’anomalies…)

-Qualification et cohérence de données, filtres et protections de données



Gestion de bases de données

-Administration de bases, gestion des droits d’accès aux outils et données

-Fusions et cessions de bases

-Migration de données vers PeopleSoft, SaleForce, Sage…

-Maintenance de bases : intégrité, évolutions, performances, historique…



Management : formation et encadrement d’une équipe en architecture/développement



1983 – 2000 Analyste programmeur, Sté Péchiney

-Développement de la liaison protocole TCP/IP DECNET sous Open VMS (fortran77)

Informatique industriel, Sté Blue Systèmes

-Maintenance des systèmes de production de chlore



Agent administratif, Sté E.T.P.M (Entreprise de Travaux Pétroliers Maritimes)

-Logistique et informatique pour travaux en mer du nord (pipelines)

Electronicien, Sté E.T.P.M

-Assistant ingénieur électronicien, Sharjah – Emirats Arabes Unis

Technicien en maintenance industrielle, Ets Glia

-Suivi et contrôle qualité de la chaine de production de la matière première au produit final





FORMATIONS



2002 - 2006 Formations Learning Tree : ASP, Management de Projet

1987 Licence Informatique appliquée

1986 D.U.T. Analyste programmeur en informatique appliquée à l’industrie

1985 B.T.S. Electronique





LANGAGES INFORMATIQUES



Langages : VB6, SQL, VBA, interfaçage ODBC SAGE, C, Fortran77, Rebol

Autres compétences : HTML, Java script, VBScript, ASP, WMI, Pascal

Logiciels : Access, Word, Excel, SQL serveur, Sage

Plate-formes : NT WorkStation, NT Server, Window 2k

Réseaux : Notion d’administration et de sécurité