Patrice BLANCHARD



Services aux Occupants & Moyens Généraux:



- Responsable d'un transfert de siège social

- Accueil, courrier, reprographie, restaurant d’entreprise, ingénierie du bâtiment

- Sécurité des biens et des personnes / D.R.H. et C.H.S.C.T.

- Achats : appels d’offres, contrôle des prestations des sous-traitants

- Suivi des budgets et reporting au Directeur Général

- Recherche de solutions répondant aux besoins des utilisateurs



Mes compétences :

Cordial

Gestion administrative

Logistique

Manager

Office Manager

SAP

Services généraux