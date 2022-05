Patrice BOBET

Ingénieur dans le domaine des matériaux polymères (plasturgie, composites), j'ai bâti mon expérience dans l'industrie à des postes en R&D et qualité fournisseurs. Parmi mes domaines d'expertise : extrusion, films plastiques, textiles et non-tissés, adhésifs, procédés d'assemblage par collage, recyclage, caractérisation. Les secteurs abordés : production de matières plastiques, matériaux pour l'hygiène (Aplix), pour l'isolation thermique et acoustique en aéronautique (Hutchinson/Jehier), pour la filtration (Lydall).

Je me propose donc de rejoindre vos équipes afin de m'impliquer activement dans vos projets d'innovation et d'optimisation.



Mes compétences :

Aéronautique

Qualité développement fournisseur

Qualité achats

Chef de projets R&D

Matériaux composites

Technologie de collage, adhésion

Matériaux polymères : films, textiles, non-tissés,

Plasturgie : extrusion