Amara AMANI

J'ai une expérience de plus de 20 ans dans le domaine administratif.



A ce jour, je suis à la recherche d'un poste d'assistante de direction ou administrative



Mes qualités :

- Dynamique,

- Curieuse,

- Adaptation rapide,

- Organisée,

- Prise d'initiative

- Polyvalente...



Mes compétences :

- Assistanat classique : accueil physique et téléphonique, saisie de documents, et mise en forme et correction de l'orthographe (une mission au sein du Conseil régional : vérification des parapheurs avant envoi au Président pour signature), organisation des réunions, des déplacements, des formations, des évènements divers ...



- Assistante recrutement : diffusion des annonces, tri des CV et sélection, organisation des rendez vous, préparation des dossiers du personnel, déclaration, intégration, organisation des cellules de reclassement (cabinet de recrutement),...



Cette liste des missions est incomplètes. Durant plus de 20 ans, j'ai exercé diverses missions d'assistante dans le secteur privé (entreprise et cabinet de recrutement) et dans le service public.



Ma facilité d'adaptation m'a permis de m'intégrer rapidement à tous les postes et à tous les collaborateurs.



Si vous recherchez une assistante énergique, un rayon de soleil au sein de votre équipe, vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous apporter mes compétences professionnelles et ma personnalité joviale.