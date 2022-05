Patrice BOITEL

Bonjour

En poste actuellement en tant que directeur projet au seins de l'entreprise EAT-HAPPY FRANCE mon rôle consiste à visiter les futures implantations sur toute la France de mettre en place la future installation ainsi que les plans du stand sushi qui lui seras intégrer dans des grandes enseignes de la distribution GMS ALIMENTAIRE ainsi que les achats du matériels froids et négociations de la menuiserie et toute la sérigraphie décor stand.Mettre en place le planning d'intervention de des artisans.



Mon parcours professionnel démarre au niveaux des arts graphique j'ai monter en poste au fur et à mesure de mon expérience par la suite commercial au sein de Sofogra fourniture pour les arts graphique développement de nouveaux produits mise en place des encre Arest dans le domaine étiquettes UV .Puis par la suite rejoindre l'identité des encres RUCO .Une expérience en tant que dirigeant de Modul plus dans le domaine de l'agencement de pharmacie,dentaire,optique tout dernièrement un poste de responsable région dans le domaine santé visite et promotion de nouvelles technologie auprès des kinésithérapeute et des podologues.