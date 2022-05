Patrice BONNE

Fort de près de 20 ans d'expérience, je suis spécialiste des outils collaboratifs et RSE.

J'étudie et met en oeuvre des architectures basées sur IBM Connections, produit Leader mondial des Réseaux Sociaux d'Entreprises (RSE) et auparavant sous Lotus Domino.

Mes multiples missions m'ont amené à mettre en place des nouvelles architectures, des cohabitations Lotus Domino / Exchange, des centralisations d'architecture ainsi que des migrations de versions Lotus Domino clients et serveurs (version 4 à 5, 4 à 6, 6 à 7 ....)

Aussi bien dans le domaine de la messagerie que celui des applications, ma formation de développeur et administrateur me permet d'intervenir à tous les niveaux.



Mes compétences :

Architecture

Lotus

Lotus Domino

Quickr

Sametime

UNIX

Websphere

Réseaux sociaux

DB2

IBM Traveler

IBM Connections

Gestion de projet

Conseil

ITIL

Management

JavaScript