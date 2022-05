Patrice BOUCHET

Domaine de compétences:



• Gestion de projets - Suivi technique, administratif, réglementaire et foncier de projets d'aménagements de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI)



• Maîtrise d’œuvre complète - Direction de travaux



• Hydraulique : Modélisation 1D/ 2D des cours d’eau (montage, calibration, validation, évaluation), détermination des enveloppes de crues et cartographie des aléas, dimensionnement d’ouvrages (ponts, ouvrages de décharge, digues…), définition d’aménagements visant à la réduction des inondations



• Hydrologie : Gestion des bassins versants et des zones inondables, analyse des régimes et bilans hydrologiques, analyse statistique et interprétation des données pluviométriques et hydrométriques, hydrométrie



• Géomorphologie fluviale : étude hydro-géomorphologique, mise en place de protections de berges (génie végétal, civil et mixte), restauration de cours d’eau



• Élaboration de dossiers réglementaires (DLE, DIG, DUP)



• Outils informatiques : HEC-RAS, Mike 11, Mike 21, Mike Flood, Télémac 2D / Mapinfo, ArcGis, Autocad, Microsoft Office



Mes compétences :

Hydraulique fluviale

Modélisation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre