Patrice BOUGET

Hello,

J'anime une équipe d’opérateurs et de techniciens logistique industrielle (environ 12 personnes) avec l’autonomie nécessitée par le fonctionnement en horaires décalés, dans le but de maintenir les niveaux de sécurité, de performance, et de qualité attendus.

Je prends en charge les relevés de performances journaliers et hebdomadaires pour les réunions de pilotages N7 / N6 / N5 et je suis en relation avec l'Administration des ventes Exports pour les activités de la Supply Chain.

Je coordonne l’ensemble des étapes logistiques de l’activité (réception, préparation de commandes,

livraisons internes, externes) et certaines étapes plus spécifiques (gestion de stocks, refus, inventaires), dans le respect des règles Assurance Qualité, Environnement et Sécurité en vigueur.

Je résous les problèmes courants techniques ou d’organisation (CP, RTT, horaires décalés, …) en mettant en oeuvre une connaissance technique de l’outil et du processus de logistique industrielle et en optimisant en fonction de la charge de travail l’allocation des ressources en coordination avec les autres services clients internes.

J'assure l’interface quotidienne avec les services techniques qui supportent les équipements dans le but de réduire les déperditions.

J'analyser à l’aide d’outils méthodologiques (Pareto, diagramme cause-effet, etc …) les dysfonctionnements et anomalies constatées, propose des actions d’amélioration en tirant parti des expériences acquises sur le terrain, et coordonne les mesures correctives nécessaires,

J'apporte une assistance au responsable logistique dans la gestion des effectifs temporaires en participant à leur évaluation, en prenant en charge la formation des nouveaux entrants dans la Société, et en validant les formations au poste de l’ensemble des collaborateurs,

Je rends compte de l’activité au Responsable logistique en fin de poste en apportant un éclairage sur les

performances, la qualité et la sécurité.

Je consigne et transmet les consignes d’activité au poste suivant,

Je participe à la démarche d’amélioration continue en proposant et en prenant en charge des actions

d’amélioration de la qualité, de sécurité ou des performances.

Je suis "Author et Valider" des documents Assurances Qualités sur Livelink Doc.

Je me sers d'outils comme SAP et Pack Office.





Mes compétences :

Méthodique

Organisé