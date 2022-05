Patrice BOUGET

Madame, Monsieur,



Fort de dix neuf années d'expériences au sein de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, j'ai indéniablement acquis un savoir être digne de cette grande institution.



Arrivant au terme de ma carrière, je suis actuellement à la recherche d'un nouvel emploi.

Détenteur d'un brevet professionnel de sécurité et de prévention, je suis ouvert à toutes propositions.



Dynamique, motivé et sérieux, j'ai su développer un réel sens du service et de l'abnégation.

Au cours de ma carrière, je fus chef d'équipe en compagnie d'incendie et de secours, chauffeur super lourd , chauffeur d'autorités militaires, agent de sécurité au centre spécial guyanais.



Convaincu que seul un entretien pourra vous prouver ma motivation, je reste bien évidemment à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.