Patrice BOURDIER

Prestations proposées



Audits

- Seconde partie, fournisseurs (matières premières, ingrédients, consommables, produits d’hygiène)

- Internes (qualité et sécurité des denrées alimentaires, traçabilité, conformité de l’étiquetage, respect des cahiers des charges des clients, protection animale en abattoir



Conseils

- Construction d’un Système de Management de la Qualité et de la Sécurité des Denrées Alimentaires

- Optimisation des plans de contrôle

- Mise en place et révision des études H.A.C.C.P.

- Rationalisation de méthodes de nettoyage & désinfection



Formations

- Initiation et perfectionnement à l’audit interne

- Application des bonnes pratiques d’hygiène, pour les personnels de production et de nettoyage

- Sensibilisation à la notion de protection animale, son contexte, ses enjeux

- Compréhension du contexte règlementaire

- Qualification d’une équipe H.A.C.C.P.





Domaines de compétence :



== > Qualité et Sécurité des denrées alimentaires

== > Plans de Maitrise Sanitaire (PMS)

== > Traçabilité

== > Nettoyage/Désinfection

== > Plans de contrôles

== > Cahiers des charges commerciaux

== > Cahiers des charges certifiés (label rouge, agriculture biologique, certification de conformité

de produit)

== > Indicateurs et tableaux de bord

== > SAV, suivi des réclamations

== > Protection animale





Références :



- Professionnelles

• Responsable du Service Qualité d’un site d’abattage et de transformation des viandes de 700

personnes, certifié ISO 9001

• Création et gestion d’un laboratoire d’analyses bactériologiques

• Mise en place d’un Service Après Vente

• Animation d’une équipe de nettoyage-désinfection de 30 personnes



- Interprofessionnelles

• Participation à la rédaction des Guides de Bonnes pratiques Hygiéniques CERTIVIANDES

• Participation aux études de l’IFIP et de l’Institut de l’Elevage

• Participation à la rédaction des cahiers des charges d’INTERBEV



- Institutionnelles

• Membre d’une commission de normalisation AFNOR

• Intervention au CNA (Conseil National de l’Alimentation)

• Participation aux travaux de l’AFSSA sur les critères microbiologiques

• Membre du Comité de Certification de QUALI OUEST, devenu Commission Territoriale de CERTIPAQ





