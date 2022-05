Patrice BOURDY

Ingénieur généraliste, avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine industriel dont 15 dans la fonction achats au sein de groupes internationaux, notamment dans le secteur automobile.



Forte expertise dans tout le processus achats: achats usine, achats familles, achats projets, dans le management de la relation fournisseurs et de la supply chain, à l'international, en achats de matières premières comme sur les technologies liées à la transformation plastique, au travail des métaux, ou aux composants électriques et électroniques



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Design industriel

Automobile

Logistique

Négociation

Gestion de projet