Patrice BOURGOT

Passionné par mon métier , je me tient au faites des nouveautés tant sur le plan réglementaire , technique et matériels.

A termes je compte me diriger vers , les métiers de la formation SS4, voir SS3 et SST ainsi que l'audit .

De cette façon , je veux retranscrire mes nombreuses années d’expériences sur des chantiers de désamiantage et transmettre ces acquis de la manière, la plus pratique et pédagogique possible .



Mes compétences :

AMIANTE SS4

TENNUE DE MAGASIN AMIANTE

BONNE CONNAISSANCE MATERIEL DESAMIANTAGE

REGLEMENTATION PLOMB

MANAGER D'EQUIPE

Pédagogie

REGLEMENTATION AMIANTE

AMIANTE SS3

MAITRISE SUITE OFFICE