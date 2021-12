Marine BOURGOT

C'est à l'âge de 15 ans que j'ai choisi de travailler en restauration. Je souhaitais être au contact de personnes et travailler pour leur faire plaisir. C'est tout naturellement que j'ai fait mes études dans ce domaine et plus particulièrement en salle.

Par la suite, j'ai voulu m'essayer à d'autres secteur de la restauration (hygiène, cuisine, ...) mais le contact avec la clientèle me manquait. Je suis donc retournée en salle en continuant de manager des équipes.

Aujourd'hui, forte d'expériences diverses et variées, j'ai choisi de changer de revenir en restauration collective après avoir fait mes armes. Je me lance donc un nouveau challenge, réussir dans ce domaine ou j'ai fait mes études, après avoir construit ma vie de famille.



Mes compétences :

Utilisation d'un ordinateur

Pack Office

Pack Libre office

NeoScreen

AutoCAD

Recettes et Menus