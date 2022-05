Patrice BOURGUET

Actuellement, j'occupe une fonction de technicien de suivi de projet au sein d'un service méthodes.



Je possède une expérience de 22 ans dans le secteur automobile chez l'équipementier Faurecia à Caligny, dont 8 ans comme responsable d'une unité de 120 personnes de nuit, et 8 ans dans la fonction de pilote projet du transfert de lignes de production dans les usines du groupe en France, Pologne, Brésil et Chine".



Ma capacité à encadrer est de 150 personnes, dans le respect du suivi de la production et de la sécurité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Production industrielle

5S