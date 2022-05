Patrice BOUVIER

Quelques caractéristiques de mon vécu profesionnel bancaire



entreprises

commercial

management

animation

formation



ce sont les mots cles qui marquent mes 30 années de banque



je suis maintenantà l'issue de mon détachement au CFPB où j'ai réalisé deux missions principales de conception de formation e learning , cursus qualifiant et master 2

et mon retour à LBP me fait reintégrer le marché des entreprises à la direction nationale où de nouveaux challenges m'attendent dans un secteur très évolutif