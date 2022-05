Patrice CAILLAUD

Travaillant depuis plus de 35 ans entre Enseignement, Recherche, Etude, Gestion de grands projets, Marketing et Commercial. Précédemment en poste sur la Gestion Commerciale et Marketing de Grands Projets Smartgrids et la Révolution des Réseaux Electriques en responsabilité de 15 personnes

Je suis actuellement en disponibilité de ces responsabilités, et j'en ai profité pour mettre mes dispositions techniques et professionnelles au profit d'une Entreprise Sociales et Solidaire (ESS)

J'ai donc contribué à la création d'une Entreprise Adaptée en Janvier 2016 qui comporte 18 salariés



Profitant donc d'engagements et de responsabilités importantes pour apporter un sens nouveau aux projets de l'entreprise, je suis prêt à m'engager dans des grands projets dans le monde industriel ou autre, pourvu qu'ils se définissent avec des valeurs justes et durables



Mes compétences :

Développement commercial

Vente