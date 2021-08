Responsable et animateur QHSE depuis 7 ans, j'ai développé mes compétences dans la création, la mise en place et le pilotage de systèmes QSE complets et adaptés à des projets neufs ou des organisations déjà éprouvées.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Humanitaire

Environnement

Management

Logistique

Sécurité

Développement durable

Aménagement du territoire

Audit et Management

MASE-UIC v2009

ISO 9001 Standard

ISO 14001 Standard ; SD 21000

OHSAS 18001