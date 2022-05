Patrice CAYLA

Consultant Indépendant depuis avril 2008, je puis intervenir pour toute mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre pour des projets (nationaux ou internationaux) métro ou tramway, en tant qu'expert en ingénierie d'exploitation ferroviaire.



Fort de mes formations et de mon expérience construites durant:

- 24 années à la Régie autonome des Transports Parisiens (RATP),

- 4 années à la Compagnie Générale d’Automatismes (Brétigny),

- 6 années chez ALSTOM TRANSPORT (Saint-Ouen),

- 2 années chez BOMBARDIER TRANSPORTATION (Johannesbourg, RSA)



j' ai été confronté à tous les aspects de l’exploitation ferroviaire et de son ingénierie, et ce, à tous les niveaux: exécution (conduite des trains), maîtrise (terminus, ligne, centre de formation) et cadre (ingénierie d’exploitation ferroviaire).



J'ai mis en pratique mes connaissances et développé mon expérience à l'international depuis 1985, chez SYSTRA (ex SOFRETU) filiale de la RATP, lors de nombreuses missions et expatriations d'assistance technique principalement pour les réseaux de Taipei (Taiwan), Santiago (Chili), Barcelone (Espagne), Jakarta (Indonésie), Eurotunnel (France-Angleterre), Manille (Philippines), et Bangkok (Thaïlande).



En outre, j'ai occupé pendant 4 années le poste de Responsable Formation et Documentation du service Logistique Export à la Compagnie Générale d’Automatismes (CGA) (1991-1995 Brétigny, France).



Chez ALSTOM TRANSPORT, à TGS (Transport Global Solutions) durant 6 années (2002-2008) où j'ai été impliqué dans des projets Tramway (Alger (Algérie), Burj Dubaï (Dubaï)) et Métro, pour Singapour (Projet Circle Line) où j'ai occupé en expatriation durant 3 années (2003-2006) les postes de:

- Operations and Maintenance Preparation Manager,

- Training Manager.



Je viens de terminer mon contrat (2 ans)avec BOMBARDIER TRANSPORTATION pour le projet GAUTRAIN, à Johannesbourg (Afrique du Sud), où j'occupais le poste d'Operations Readiness Manager.



Mes compétences :

Documentation

Engineering

Formation

Ingénierie

International

Logistique

Manager

Training

Tramway

Video