Pauline CAYLA

Je suis actuellement étudiante en 3 ème et dernière année en Bachelor Business au sein du groupe Sup de Co La Rochelle où j’ai suivi la spécialisation marketing.



J’ai réalisé un stage de découverte de la vente chez Quiksilver Boardrider à la Rochelle et deux stages à l’international , l’un à Palma de Majorque en Espagne chez Viajes Franco Espanola (filiale réceptive de FRAM) en tant que pilote-vacances, et l’autre en Inde dans l’association Gayatri en tant qu’ enseignante bénévole .



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Motivé et persévérant

Goût du relationnel

Autonome et responsable

Fléxibilité et disponibilité

sport

marketing

relationnel

vente