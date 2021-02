Patrice CENCIARINI

Bonjour,

Je suis actuellement en formation pour devenir Formateur professionnel d'adulte.

J'ai travaillé durant 5 ans à l'entrepôt du bricolage comme animateur pôle logistique groupe (SAMSE) de Briançon.

Pendant 7 ans, J'ai la chance de participer à la création d'une nouvelle filiale (CHULLANKA) du groupe OXYLANE.

Au part avant j'ai fait carrière dans la boulangerie depuis l'âge de 14 ans.



Passionné de sport et de montagne, j'ai également passé 30 ans dans le scoutisme.

Je m'investis aussi dans différentes associations sportives.

J'ai été responsable des randonnées roller de Nice durant 6 ans et participe aux grands événements course hors stades qui on lieux dans le département.

Je reste à l'écoute d'opportunités dans le département 05.



Mes compétences :

Informatique

Secourisme

Sécurité incendie

BAFA