Patrice CHANUT

Animation 78 est une entreprise d’événementielle dirigé par Patrice un Disc-jockey,Animateur professionnel, qui conçoit, organise et réalise des prestations clés en main sur mesure et adaptées à vos besoins professionnels. Forte de son expérience depuis plus de 20 ans dans l’organisation et l’animation, Patrice prend en charge vos différents événements (soirées entreprise, mariage et Anniversaire pour professionnel et particuliers et vous accompagne dés l’émergence de votre idée jusqu’à la réalisation, en vous proposant les meilleurs partenaires professionnels pour vous assurer une réussite totale.

Animation 78, pour votre événement, vous assure un responsable de projet, qui restera votre interlocuteur unique, et un réseau d'experts incontestables dans les différents domaines qui animeront votre événement.



