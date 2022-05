Patrice CHARTRAIN

"Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur." Louis Lavelle



Belle maxime qui épouse le coeur même du métier de coach.



Pendant 24 ans, j'ai exercé des fonctions d'ingénieur en conception électronique en R&D, qui m'ont permis d'acquérir une solide expérience de l'industrie et la R&D, dans des environnements multiples allant de la multinationale à la PME, en France et en Belgique flamande.

Organisé, responsable et autonome, j'y ai développé mes capacités d’innovation, de créativité et d'agilité, avec un souci d'orientation solutions pour le client.



Suite à un changement professionnel, j'ai réalisé que mes intérêts de longue date pour le développement personnel, la spiritualité, la psychologie et la philosophie, étaient une opportunité de réalisation à la fois professionnelle et personnelle.



Je me suis tourné vers le coaching, c'est à dire l'accompagnement de personnes et de groupes vers la réalisation de leurs objectifs professionnels et/ou personnels, auquel je me suis formé.



Très adaptable aux organisations et aux personnes, animé par une vision intégrale, je vous propose des prestations de coaching ou de formation sur mesure, en tant qu'entrepreneur indépendant salarié de la CAE GrandsEnsemble (SCOP), dont je partage les valeurs mutualistes et qui m'offre un cadre juridique et légal solide.



Mes compétences :

FPGA

Hardware

Systèmes Embarqués

VHDL

Electronique

Gestion de projet

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de vie

Agile

Animation de formations

Animation de groupes

Formation professionnelle