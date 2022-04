Karine GENTET

Objectif: le développement des entreprises en favorisant l'intelligence collective et la collaboration tout en améliorant la motivation et le bien-être au travail.



Moyens:

✔ Développement de la collaboration et de l'Intelligence Collective avec le Mind Mapping (cartographie heurisitique)

✔ Accompagnement dans la Co-construction d'objectifs et de projets

✔ Développement des compétences et des talents

✔ Confiance, Bienveillance, Enthousiasme et Orientation-Solutions



Pour le personnes en transition (reconversion, recherche de sens, demandeurs d'emplois), et les porteurs de projets, nous proposons:

✔ Clarification d'objectifs

✔ Mieux se connaitre pour mieux réussir

✔ Aligner convictions personnelles et objectifs professionnels

✔ Établir un plan d'actions



Devise: Le sens en Action.



Mes compétences :

PMP

Gestion de projet

PMI

Prince 2 Practitioner

Coaching professionnel