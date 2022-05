Patrice CONTE

Ingénieur de formation, j'ai exercé des fonctions de responsable projet durant 12 ans dans le secteur automobile.



Mes différentes expériences m'ont permis de mener à bien de nombreux projets en relation directe avec les constructeurs RENAULT et PSA et leurs équipementiers en tant que Chef de Projet Etudes, Pilote architecture ou Pilote fournisseur. Ces projets réalisés chez les constructeurs, les équipementiers ou en interne m’ont permis d’acquérir et de développer des connaissances techniques, mais aussi des compétences de gestion de projet et de management d’équipe dans des schémas de fonctionnement très variés.



Aujourd’hui je change de secteur d'activité dans un poste de chef de projet qui me permettra d'acquérir de nouvelles connaissances sur des projets de grande envergure tout en développant les activités de gestion de projet et de management d’équipe.



Mes compétences :

Bon relationnel

Adaptabilité

Gestion de projet