Patrice COUEDEL

Passionné par les nouvelles technologies, je me suis spécialisé dans l'intégration et déploiement de parcs informatique des entreprises.







Je suis différents cursus d'apprentissage pour me familiariser avec les problématiques actuelles et celles de demain "MVA, Eni, Alphorm, ANSSI, LinkedIn ..."







Mes expériences professionnelles, mon travail personnel ainsi que mes diverses formations m'ont conduit à travailler autant en équipe qu'en totale autonomie, ce qui m'a amené à avoir diverses responsabilités.



J'ai développé une bonne relation client par le biais du dépannage, de la vente et des audit effectués auprès des entreprises.



Je suis ouvert aux autres, persévérant, curieux et rigoureux. J'aime le travail en équipe.







je réalise aujourd'hui l'ensemble du travail d'un administrateur système et réseau (Sécurité, Réseau, Virtualisation, Sauvegarde...)



Mes compétences :

Vendeur

Technico commercial

Technicien

Certification Fibre optique

Certification Protocole TCP/IP

Certification Cuivre

Microsoft Windows Server