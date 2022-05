J'ai été Gestionnaire Paie pendant plus de 5 ans et j'ai souhaité évoluer. J'ai occupé un poste de Responsable Paie et Administration du personnel. J'ai ajouté à mes compétences une expérience en Gestion du Temps sur le logiciel Happy-time. Je suis basé à Paris, mais je suis ouvert à des propositions de travail en région parisienne...



Mes compétences :

Droit social

Parametrage de paie

Ressources humaines

Paie