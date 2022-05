Patrice DARNAY

Bonjour,



Passionné de technique et de science, j'ai pu mettre à profit, compléter mes connaissances et compétences au service de différentes entreprises. Je rêve de pouvoir travailler dans une entreprise ou la gestion de maintenance fait partie de la caisse à outil. Rigoureux, opiniâtre, discipliné, j'ai la chance d'avoir le cerveau connecté à mes yeux et mes mains...

Curieux, j'adore tout ce qui présente un caractère technique. J'aime apprendre, comprendre et partager mes connaissances.



Mes compétences :

Technicien SAV

Gestion de maintenance

Technicien de maintenance

SSIAP 2 (à recycler) / SST

Habilitation électrique B2V,BR,BC, H0 (à recycler)

Permis B; EB; C