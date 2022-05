Patrice DE ROLLAND

Ingénieur Hygiène, Sécurité et Environnent, je suis riche des expériences humaines nées de mes rencontres et de mon parcours professionnel.

Toujours en veille active sur le développement des techniques et des outils de management, j'enrichi mes connaissances au cours de formations, de partages, et en étant moi-même innovant et structurant. L'évolution de mon métier passe par les technologies numériques, par les avancées normatives et réglementaires, et par une meilleure approche humaine et sociale des enjeux pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Les dimensions environnementales doivent être mieux prises en compte, pour ménager nos ressources, maîtriser leur impact, et ouvrir des voies de progrès pérennes pour les générations futures.

Ce sont ainsi les orientations que je me donne et pour lesquelles j'agis.