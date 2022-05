Patrice DEFRANCE

Management de projet(s) en Systèmes d'Information (infrastructures de production - SSI)

Responsable de lot (industrie de défense)





Domaines de compétences



Management :

Team management, gestion et contrôle des organisations, communication, négociation, lobbying, éthique du management, management du changement et de la transition, approche systémique, budget et contrôle interne de l’activité, BSP.



Pilotage de projet ou de lot de production:

Démarche PMI, AMOA-MOE, gestion de la non qualité, gestion des risques, choix et supervision des partenaires, qualification et déploiement.



Fonction contrat et commerce (défense et sécurité)

BID management (gestion des offres). Armement : commercialisation internationale, gestion des contrats, financement des exportations, procédure de contrôle des exportations et des biens à doubles usages.



Intelligence économique et stratégique (IES)

Organisation de l’IES, méthodes de veille, gestion de crise



Sécurité des systèmes d’information (SSI):

Démarche SMSI/ISO 27001, politique de sécurité des SI (PSSI), gestion des identités et accès au SI (IAM), modélisation RBAC.



Organisation, exploitation et socles techniques des systèmes d’information :

Réseau et Télécom, urbanisation et architecture du SI, schéma directeur du système d’information (SDSI), PCA/PRA, approche ITIL, analyse de maturité du SI, infrastructures de production du SI (Data Center/CLOUD Computing, opérateurs R&T).



Défense:

Officier diplômé d’état-major, management OPS des SIC et SSI.



Mes compétences :

Cloud

Data center

Intelligence économique

Iso27001

ITIL

Management

Management de projet

Maturité

PCA

PMI

PRA

PSSI

Qualité

SMSI

SSI

Team management

Telecom

Urbanisation