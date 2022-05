Patrice DELMAS

Bonjour à tous et merci pour votre curiosité.

De formation technique j'ai passé 15 ans dans l'industrie. Au départ dans des fonctions techniques puis dans le commerce industriel. J'ai eu au départ de mon activité sur internet une approche pragmatique par la gestion d'un site de commerce en ligne pendant près de 10 ans. Puis des formations diplômantes dans la sphère du Web en marketing et en gestion de projet. J'ai de solides références chiffrées dans la gestion de processus Web. Vous souhaitez faire une analyse critique de vos résultats, confirmer votre positionnement par rapport à la concurrence, développer un nouveau projet web. Ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les entreprises dans les transformations que provoque l'utilisation de la sphère Internet. Nous analyserons ensemble toutes les dimensions et les conséquences de cette mutation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questionnements. site & contact :

http://www.integration-projet-web.com

Patrice



Mes compétences :

Ergonomie

Conseil

Référencement internet

Marketing

Audit

SEO

Analyse de la concurrence

Promotion

Référencement

Internet

Google analytics

Vente en ligne

Social media

Google Adwords

BingAds

Community management

Communication

Communication online