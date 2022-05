Marilyn MASSONI

Suite à l'obtention d'une licence de droit, je me suis spécialisée dans les domaines du droit du travail, et de la gestion des Ressources Humaines lors d'un Master 1 Travail, Administation et Gestion Sociale à L'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Au cours de cette formation j'ai pu acquérir une première expérience dans le secteur du Recrutement par le biais d'un stage en tant que chargée de recherche au sein d'un cabinet de recrutement par approche directe basé à Paris.

J'ai terminé mon cursus par une spécialisation complémentaire à l'IAE de Corse, au sein d'un Master II Sciences du Management, axé sur la gestion des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Droit

Droit du travail

Formation

Management

Recrutement

Ressources humaines