Patrice DENOS

Créée en 2002, CAP TECHNOLOGIE développe des Solutions et des Services innovants pour la Régulation, la Sécurité et la Gestion Technique des Bâtiments.



Nous sommes une équipe d’ingénieurs spécialisés dans le domaine de la GTB, depuis 1985.

Nous maîtrisons chacune des étapes de la réalisation d’un projet et nous apportons le service indispensable à la vie du bâtiment.



Nos domaines de compétences :

1 - Intégrateur de GTB. Nous concevons des solutions adaptées aux besoins spécifiques du client, grâce à notre expertise, notre capacité d’innovation, et une veille technologique active.



2 - Concepteur de Systèmes de GTB pour les petits et moyens bâtiments. Le concept S.U.R.E. (Système d’Utilisation Rationnelle de l’Energie) développé par CAP TECHNOLOGIE est unique sur le marché.

Caractéristiques de sure700 :

- absence totale d’études et de programmation

- pas d’investissement en licence logiciel

- création automatique des images graphiques, via le web

- prise en compte des données énergétiques (DJU, consommations…)

- gestion de points divers (comptages, fuite d’eau, alarmes…)

- extension et/ou modification sans contrainte

- envoi d’alertes via e-mail

- historiques, avec export au format excel



Ce système libère des contraintes des systèmes configurables, de leur limitation en fonctionnalités et en capacité d’entrées-sorties, et des solutions programmables, lourdes et couteuses.

3 - Nous développons une gamme de portails web pour intégrer et migrer vos équipements. CAP TECHNOLOGIE propose un ensemble de solutions universelles pour la modernisation d’installations existantes. (AS1000 et PRU – ancienne gamme Staefa)



4 – Nous accompagnons nos clients dans l’exploitation optimale de leurs équipements, pour une utilisation rationnelle de l’énergie



Notre siège est à Nantes, et nous nous développons au niveau national



CAP TECHNOLOGIE

L’innovation au service de l’efficacité énergétique

http://www.cap-technologie.com



