Ingénieur Réseau et Télécommunication :

- conception et mise sur pieds des architecture Réseaux types entreprise

- connaissance des Réseaux Mobiles GSM, UMTS,4G LTE

- Implémentation de la vidé-surveillance

- Analyse et conception des bases de sonnées

- sécurité informatique

- Administration système Réseau



Mes compétences :

Microsoft Word

jQuery

Website Design

Visual Basic

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

INFO

HTML