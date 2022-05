Juriste en droit public et droit de l'environnement de formation, je suis en charge de la gestion administrative et financière de l’association Sologne Nature Environnement, de la gestion des projets et de l'encadrement de l’équipe pluridisciplinaire des salariés permanents (neuf personnes).



Mes compétences :

Biodiversité

Développement durable

Écologie

Environnement