Sylvie LECADET

16 ans d'expérience comme coordinatrice de projets et d'équipes particulièrement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.



MANAGER

DES EQUIPES de travail participatif

Salariés (de 3 à 15) avec ou sans lien hiérarchique, bénévoles (jusqu'à 40 personnes), partenaires (de 3 à 70).

Circulation des informations, animation, motivation et implication des équipes, valorisation, vigilance aux attentes des personnes.

DES PROJETS

De l'idée à l'évaluation, réalisation d'une vingtaine de projets de 1 à 180 k€, avec un fort axe communication.

Accompagnement et conseil en montage de projets.



COMMUNIQUER

Définition et mise en oeuvre de stratégie de communication de 2 structures

Relations Médias : communiqués, dossiers et conférences de presse, réponse à interviews.

Organisation d'événements de A à Z

Création de supports pour une quinzaine de projets : plaquettes, lettres d'infos, expositions...

Web : création de 6 sites internet depuis 2010, réseaux sociaux (animation d'une dizaine de pages)



GÉRER LA DIMENSION FINANCIÈRE

Construction et gestion de budgets d'une vingtaine de projets

Recherche et gestion de financements diversifiés (européens, publics, privés, dons, crowfunding...) et bilans qualitatif et quantitatif aux financeurs.



Par ailleurs, pratiquant la céramique depuis 15 ans dans le cadre de mes loisirs, après plusieurs expositions, j'ai passé le cap en août 2013, d'exercer cette activité de manière plus professionnelle en en faisant une activité complémentaire avec un statut d'autoentrepreneur : http://www.ceramique-lecadet.com/



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination

Management

Communication

Informatique

Partenariats

Lobbying

Coordination de projets et d'équipes

Ressources humaines

Formation