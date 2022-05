Patrice DROGUET

Mon parcours professionnel m’a permis de combiner management, gestion de la qualité et une vision technique globale.

Autonome avec le sens des responsabilité, je suis à l’écoute de mes collaborateurs et de mes clients. Je sais être incitatif, rassembleur et facilitateur.



Je m’adapte facilement et m’intègre rapidement au sein d’un groupe.



Être un acteur du changement et aboutir à des résultats probants est pour moi un véritable challenge et un réel vecteur de motivation.



Mes expériences d’accompagnement clients, internes ou externes, m’ont permis de développer des qualités relationnelles certaines et une forte sensibilité à la satisfaction client.



Mes compétences :

Management

Amélioration continue

Qualité

Microsoft Windows

ITIL Foundation V3

Microsoft Office

Microsoft SharePoint