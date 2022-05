Patrice DUBOURG

Master I en Psychologie

Maître-Praticien en Progngcrammation Neuro-Linguistique

Formateur certifié en Process Communication Management

Enseignant certifié en Process Therapy Model

Praticien en Hypnose Ericksonienne

Professeur D.E. d'Aïkido, 5ème Dan

Membre du comité pédagogique du cursus universitaire des Soins Palliatifs

de la Faculté de médecine de Tours

Auteur du livre : "Découvrir et pratiquer la Process Com". Ed. Eyrolles. Jan 2010

Co-auteur du livre : "qualité de vie au travail et management participatif". Ed Lamarre. Juin 2012.



Mes compétences :

Communication

Formation

formation management

Gestion du stress

Management

Process

Supervision