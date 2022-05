Patrice DUBUC

Entrepreneur et consultant senior disposant d'une expérience acquise dans les domaines du développement, de l'intégration et de la production informatique.

J'ai eu l'opportunité de participer à de nombreux projets de développement et d'organisation dans des secteurs d'activités aussi variés que l'industrie, le tertiaire et les services.

Ces expériences qui associent la dimension humaine, les axes organisationnelles, méthodologiques, technologiques, ainsi que la communication m'ont permis de développer une expertise combinée.



Mes compétences :

Gestion de processus

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Agile Scrum

Management

Architecture SI

Gestion de la qualité

Méthode agile

Stratégie de communication

Gestion de la relation client